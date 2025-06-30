Рита Ора показала снимки в откровенном бикини

Певица Рита Ора показала снимки в атласном розовом бикини и вязаном топе

Британская певица Рита Ора показала новые откровенные снимки. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на размещенных кадрах 34-летняя исполнительница предстала в атласном бикини розового цвета, состоящем из бюстгальтера с тонкими лямками и плавок. На других снимках знаменитость попозировала в пляжных брюках и прозрачном вязаном топе, под которым отсутствовало нижнее белье.

Кроме того, артистка продемонстрировала на камеру фигуру в белом бюстгальтере и юбке с высоким разрезом. Этот образ она дополнила черным широким ремнем, круглыми золотыми серьгами и подвеской.

Ранее сообщалось, что Рита Ора пришла на пляж в микрошортах.