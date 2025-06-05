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10:14, 5 июня 2025Ценности

Рита Ора пришла на пляж в микрошортах

Певица Рита Ора снялась в микрошортах на фоне моря и пляжа
Мария Винар

Фото: @ritaora

Британская певица Рита Ора пришла на пляж в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя поп-исполнительница поделилась с подписчиками кадрами из клипа на свою новую песню. Так, она снялась на фоне моря и песка в синих микрошортах и оголяющем тело купальнике, поверх которого было надето боди с декольте до пупка. При этом внешний вид артистки дополнили солнцезащитные очки в белой оправе, разноцветные круглые серьги и массивные кольца.

Поклонники оценили образ знаменитости в комментариях под публикацией. «Ты очень красивая», «Слишком жарко», «Совершенная женщина», «Как всегда шикарна», «Ты выглядишь потрясающе», — высказывались они.

Ранее Рита Ора также снялась в откровенном виде. Тогда певица позировала перед камерой в полупрозрачном комбинезоне с кружевами.

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