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09:37, 18 апреля 2025Ценности

Рита Ора снялась в полупрозрачном комбинезоне

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Рита Ора

Рита Ора. Фото: @ritaora

Британская певица Рита Ора снялась в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница позировала на размещенном снимке в белом полупрозрачном комбинезоне, сшитом из кружева и атласной ткани. Звезда дополнила образ массивным золотым браслетом и кольцами. Внешний вид завершила укладка и макияж с акцентом на глаза.

В марте папарацци сняли Риту Ору в откровенном образе на прогулке. Для выхода на публику она надела красные шорты и бюстгальтер с глубоким декольте. Свой образ Ора дополнила черными вьетнамками, браслетами на ногах и солнцезащитными очками.

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