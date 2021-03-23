В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом

Пандемия новой коронавирусной инфекции в России немного отступила, хотя число пациентов с COVID-19 по-прежнему остается высоким. Так ситуацию с коронавирусом оценил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Коронавирусная инфекция немного отступила, но тем не менее количество пациентов, которые находятся на лечении, остается высоким», — отметил министр.

По его словам, на лечении находятся около 380 тысяч человек, из которых 130 — в стационарах. Тяжелее всего инфекция протекает у людей старше 60 лет, особенно если они страдают заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы, а также имеют лишний вес.

В связи с этим Мурашко призвал как можно скорее пройти вакцинацию, поскольку это «самый верный путь обезопасить себя».

За последние сутки в России выявили минимальный с сентября прирост новых случаев коронавируса — 8457. С учетом новых данных, общее число инфицированных составило 4 474 610. Выздоровели 4 088 045 пациентов.