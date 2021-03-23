В России выявили минимум новых случаев COVID-19 с сентября

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8457. Это минимум с сентября, когда за сутки COVID-19 заболели 8232 человека. С учетом новых данных, общее число инфицированных составило 4 474 610, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 23 марта.

8457 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки по состоянию 23 марта

Больше всего случаев — 1042 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (812 случаев) и Московская область (513 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Республике Тыва (по одному случаю).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 427 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 95 818 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 10 860. Всего выздоровели 4 088 045 пациентов.