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Голикова оценила нынешнюю ситуацию с коронавирусом в России

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Эпидемия коронавируса в России находится в стадии стабилизации, которая длится с декабря 2020 года. Так нынешнюю ситуацию оценила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому для передачи «Антонимы», сообщает RT.

По ее словам, в декабре власти осторожно относились к данным о снижении заболеваемости COVID-19: были опасения из-за новогодних праздников, поездок людей по стране и за границу. «Но этого не произошло, у нас идет пока устойчивое снижение заболевания», — сказала она.

Голикова добавила, что сейчас нет оснований для «закрытия». При этом она не исключила, что в перспективе в России может начаться рост числа заражений.

Ранее вице-премьер говорила, что россияне смогут отказаться от масок, когда сформируется коллективный иммунитет. Она уточняла, что это может произойти в июле или августе, а может быть и раньше.


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