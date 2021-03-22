Голикова назвала сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут в июле, августе или раньше. С таким прогнозом выступила вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

«Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения, выпуска... вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки», — уточнила Голикова в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. «Вакцинация — дело добровольное. Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра», — сказал он.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря, однако для отдельных категорий граждан прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2.