Голикова назвала условие отказа от масок

Отказаться от масок в России можно будет после достижения коллективного иммунитета. Такое условие назвала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью RT, передает РИА Новости.

«Без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести», — сказала Голикова.

Кроме того, она отметила, что Россия сейчас находится «в периоде стабилизации и снижения», который длится с декабря прошлого года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ношение маски обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек. При этом регионы в рамках российского законодательства не могут отменять федеральную норму об обязательном масочном режиме, отметила она.