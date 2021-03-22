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Мурашко раскрыл планы Минздрава по вакцинации россиян

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что к середине июня от коронавируса планируется привить более 30 миллионов граждан. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас подписан договор на поставку 30 миллионов доз вакцины "Спутник V" и дополнительные поставки будут еще "ЭпиВакКороны". Производственные планы сейчас сверстаны», — заявил министр.

Всего, по словам главы ведомства, в России планируют привить примерно 60 процентов взрослого населения, или около 69,8 миллиона человек.

5 февраля стало известно о том, что большая часть жителей России лояльно относится к массовой вакцинации от коронавируса. В ходе опроса выяснилось, что 40 процентов россиян готовы сделать прививку в ближайшее время, а 12 процентов уже посетили пункт вакцинации. Всего два процента заявили о сознательном отказе от прививки.

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