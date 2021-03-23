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В Роспотребнадзоре оценили возможность повторно привиться «Спутником V»

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Повторно сделать прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V», вероятно, будет нельзя, поскольку аденовирусы вводятся единовременно. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

«Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», — отметила специалист.

По ее словам, после векторной вакцины вырабатывается достаточно высокая и длительная защита. А повторная вакцинация будет возможна другими препаратами — «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее зарегистрировали в 55 странах мира.

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