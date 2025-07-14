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12:42, 14 июля 2025Россия

В России на «пацанско-дворовом» языке высмеяли поведение Трампа

Депутат МГД Медведев: Трамп болтает много и не по делу, за слова не отвечает
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп болтает много и не по делу и не отвечает за слова — это видят поколения россиян, которые росли в девяностые годы и дрались во дворе из-за оскорблений в адрес близких людей. Об этом заявил в Telegram депутат Московской городской думы (МГД), журналист Андрей Медведев.

По словам Медведева, попытки Трампа угрожать России и другим странам — нестрашные и неубедительные, а зачастую противоречивы и нелогичны. Он отметил, что сначала американский лидер хвалит президента России Владимира Путина, чуть позже разочаровывается в нем, затем хочет ввести тарифы на торговые операции с Китаем, а в конце дня снова любит русских и хочет «уважать Китай». Чтобы объяснить поведение Трампа, депутат привел аналогию на «пацанско-дворовом языке».

На дворовом языке нашей юности это что-то вроде «ты знаешь, кто мой брат?» и тут же «да ты нормальный пацан, чего ты», а следом «я сейчас со своего района людей дерну, тебе проблемы нужны?», и снова предложение пойти в футбик двор на двор сгонять

Андрей Медведев

«Трамп не хочет крайние меры. Точнее не может. Но хочет, чтобы его боялись и уважали. И получается потешная суета», — высмеял американского политика российский депутат.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп мог сказать президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Владимир Путин на Украине хочет «забрать все». Западные издания называли срок в 60 дней, в который Россия предпримет масштабное наступление. В России же заявили, что цель публикаций о планах Вооруженных сил России на масштабное наступление в зоне спецоперации — создание антироссийской истерики.

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