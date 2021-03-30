Мурашко назвал достаточной одну дозу «Спутника V» для части россиян

Некоторым людям для появления иммунитета к коронавирусу достаточно одной прививки «Спутником V», заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС .

«Мы увидели, что определенной категории населения достаточно в принципе одной аппликации, иммунитет вырабатывается. Но он будет более короткий», — отметил он.

Глава ведомства добавил, что сейчас лечение от коронавируса проходят более 350 тысяч россиян. Более 250 тысяч лечатся амбулаторно. «Пациентов, находящихся в реанимации в тяжелом состоянии, чуть больше 1,6 тысячи, это тоже большая цифра», — сказал министр.

Ранее Мурашко заявил, что пандемия новой коронавирусной инфекции в России немного отступила, хотя число пациентов с COVID-19 по-прежнему остается высоким.