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Мурашко назвал достаточной одну дозу «Спутника V» для части россиян

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Фото: АГН «Москва»

Некоторым людям для появления иммунитета к коронавирусу достаточно одной прививки «Спутником V», заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС .

«Мы увидели, что определенной категории населения достаточно в принципе одной аппликации, иммунитет вырабатывается. Но он будет более короткий», — отметил он.

Глава ведомства добавил, что сейчас лечение от коронавируса проходят более 350 тысяч россиян. Более 250 тысяч лечатся амбулаторно. «Пациентов, находящихся в реанимации в тяжелом состоянии, чуть больше 1,6 тысячи, это тоже большая цифра», — сказал министр.

Ранее Мурашко заявил, что пандемия новой коронавирусной инфекции в России немного отступила, хотя число пациентов с COVID-19 по-прежнему остается высоким.

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