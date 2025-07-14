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12:32, 14 июля 2025Силовые структуры

Пьяный россиянин стрелял по детям из окна квартиры

В Ленинградской области задержали стрелявшего по детям из окна мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Ленинградской области задержали стрелявшего по детям из окна мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, 13 июля подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения из своей квартиры в поселке Починок произвел не менее пяти выстрелов из страйкбольного пистолета с пластиковыми пулями в направлении несовершеннолетних. Одному из детей пуля попала в голень.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчина впечатал в забор пенсионерку и ее внучку на детской площадке.

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