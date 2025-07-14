Пьяный россиянин стрелял по детям из окна квартиры

В Ленинградской области задержали стрелявшего по детям из окна мужчину

В Ленинградской области задержали стрелявшего по детям из окна мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, 13 июля подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения из своей квартиры в поселке Починок произвел не менее пяти выстрелов из страйкбольного пистолета с пластиковыми пулями в направлении несовершеннолетних. Одному из детей пуля попала в голень.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчина впечатал в забор пенсионерку и ее внучку на детской площадке.