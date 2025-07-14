Шор: Блок «Победа» выступает за создание Союзного государства Молдавии с РФ

Оппозиционный молдавский блок «Победа» выступает за создание Союзного государства Молдавии с Россией. Новое надгосударственное объединение предложил создать лидер объединения Илан Шор, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«"Победа" предлагает четкую и прозрачную программу. За Союзное государство с Россией. За торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС. За дешевый газ и честные цены», — говорится в публикации.

Шор добавил, что блок ожидает давления на своих кандидатов на ближайших парламентских выборах, поскольку Центризбирком республики сегодня полностью зависим от решений президента Майи Санду.

Ранее сообщалось, что оппозиционный блок «Победа» примет участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года. До этого оппозиция Молдавии сообщила о начале переговоров об объединении против нынешнего президента республики Майи Санду и выработке общей стратегии.