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14:54, 6 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о намерении оппозиционного блока участвовать в выборах в парламент Молдавии

РИА Новости: Оппозиционный блок примет участие в выборах в парламент Молдавии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Оппозиционный блок «Победа» примет участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года. Об этом стало известно из заявления лидера блока Илана Шора, передает РИА Новости.

«Мы собрались здесь [на съезде блока в Москве] для того, чтобы объявить политическую цель на выборах осенью 2025 года в Республике Молдова — блок "Победа" примет участие в этих выборах самостоятельно», — объявил Шор.

По словам политика, на следующий неделе будут поданы документы об участии в выборной кампании.

«Мы трезво осознаем, что ближайшие выборы будут самыми грязными и нечестными за всю историю нашей страны», — заключил Шор.

Ранее оппозиция Молдавии заявила о начале переговоров об объединении против нынешнего президента республики Майи Санду и выработке общей стратегии.

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