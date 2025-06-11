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17:16, 11 июня 2025Бывший СССР

В Молдавии начали процесс объединения оппозиции

Додон: Оппозиция Молдавии начала переговоры об объединении против Санду
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Оппозиция Молдавии начала переговоры об объединении против нынешнего президента республики Майи Санду. Об этом в интервью ТАСС сообщил экс-президент страны и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

«Переговоры об объединении позиций, выработке общей стратегии, нахождению общих точек сотрудничества идут. И это очень правильно. Социалисты всемерно поддерживают этот процесс», — заявил Додон.

Он был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год. В 2022 году Генпрокуратура республики завела уголовное дело против Додона из-за видео, ставшего интернет-мемом в стране.

На кадрах снята встреча экс-президента с олигархом Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года. Там Додон получает от него большой черный пакет, который собеседники называют «кульком». Из разговора становится ясно, что в пакете находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, которой в то время руководил экс-президент Молдавии.

Ранее Игорь Додон пригласил основателя Telegram Павла Дурова в Молдавию для расследования вмешательства в выборы в республике.

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