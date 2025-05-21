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17:47, 21 мая 2025Бывший СССР

Дурова пригласили в одну страну бывшего СССР из-за выборов

Дурова пригласили в Молдавию для расследования вмешательства в выборы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: @durov

Основателя Telegram Павла Дурова пригласили в Молдавию для расследования вмешательства в выборы в республике. Об этом заявил экс-президент страны Игорь Додон в своем Telegram-канале.

По его словам, Дуров может знать о фактах вмешательства в выборы в Молдавии в 2020 и 2024 годах. «Мы пригласим его сразу после парламентских выборов осени этого года в Кишинев, чтобы он дал показания о фальсификации выборов рядом западных стран в пользу PAS и Майи Санду», — написал экс-президент.

Додон был президентом с 2016 по 2020 годы. Он баллотировался на выборах 2020 года и проиграл, уступив Майе Санду. В 2024 году его партия выдвинула экс-прокурора Александра Стояногло, который также проиграл нынешнему президенту Молдавии.

Ранее Павел Дуров заявил о своем желании приехать в соседнюю Румынию и дать показания по делу о вмешательстве в выборы президента страны. «Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — заявил бизнесмен.

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