Дуров захотел приехать в Румынию и дать показания о вмешательстве в выборы

Дуров изъявил желание приехать в Румынию и дать показания о выборах

Основатель Telegram Павел Дуров захотел приехать в Румынию и дать показания по делу о вмешательстве в выборы. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — написал он.

Дуров сделал репост записи проигравшего на выборах президента Румынии консервативного политика Джордже Симиона, где он потребовал отменить их результаты. «Ни Франция, ни Молдавия, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы», — написал он.

Ранее Дуров обвинил Францию в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от румынских консерваторов к нему обратился директор внешней разведки Франции Николя Лернер.