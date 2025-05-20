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22:11, 20 мая 2025Мир

Дуров захотел приехать в Румынию и дать показания о вмешательстве в выборы

Дуров изъявил желание приехать в Румынию и дать показания о выборах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров захотел приехать в Румынию и дать показания по делу о вмешательстве в выборы. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — написал он.

Дуров сделал репост записи проигравшего на выборах президента Румынии консервативного политика Джордже Симиона, где он потребовал отменить их результаты. «Ни Франция, ни Молдавия, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы», — написал он.

Ранее Дуров обвинил Францию в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от румынских консерваторов к нему обратился директор внешней разведки Франции Николя Лернер.

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