В Румынии потребовали отменить итоги выборов президента после слов Дурова

Симион потребовал отменить итоги выборов президента Румынии из-за слов Дурова

Проигравший на выборах президента Румынии консервативный политик Джордже Симион потребовал отменить их результаты из-за слов создателя Telegram Павла Дурова. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Я официально требую, чтобы Конституционный суд аннулировал результаты президентских выборов. По тем же причинам были отменены выборы в декабре: иностранное вмешательство. Ни Франция, ни Молдова, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы», — написал он.

Симион призвал румын обращаться в Конституционный суд страны, чтобы отменить «этот фарс». Оппозиционер отметил, что, в отличие от декабрьских выборов, сейчас иностранное вмешательство действительно доказано.

Ранее Дуров обвинил Францию в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от румынских консерваторов к нему обратился директор внешней разведки Франции Николя Лернер.

