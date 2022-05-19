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Экс-президента Молдавии заподозрили в коррупции

Генпрокуратура Молдавии завела дело о коррупции на экс-президента страны Додона

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура Молдавии завела уголовное дело на бывшего президента страны, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона. Его заподозрили в коррупции, сообщила пресс-секретарь ведомства Мариана Керпек, передает «Интерфакс».

По словам Керпек, исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился возбудить уголовное дело в отношении экс-президента из-за видеозаписей, обнародованных летом 2020 года.

На видео заснята встреча Додона с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года. На кадрах Плахотнюк передает Додону большой черный пакет, который собеседники называют «кульком». Из разговора становится понятно, что в пакете находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, которой в то время руководил Додон.

Видео еще в 2020 году опубликовал депутат Юрий Реницэ, однако Антикоррупционная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела, так как «в ходе проверки не выявила элементов преступления». 17 мая Апелляционная палата Кишинева отменила это решение, а также постановление суда, отказавшего в возбуждении дело против Додона в 2019 году.

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Алевтина Запольская
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