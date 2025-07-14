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12:41, 14 июля 2025Россия

Появились подробности о пропавшем в российском регионе вертолете с людьми

Mash: Пропавшему в Хабаровском крае вертолету Ми-8 больше 40 лет
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Вертолету Ми-8, пропавшему в Хабаровском крае, больше 40 лет. Подробности о воздушном судне появились у Amur Mash в Telegram.

По информации издания, вертолет собирали на авиационном заводе в Улан-Удэ, а его первый полет состоялся в 1981 году — тогда он принадлежал военным. В 2002 году борт перешел в гражданскую эксплуатацию и в последнее время занимался перевозкой грузов.

О пропаже Ми-8, следовавшего из Охотска в Магадан, стало известно 14 июля. На борту находятся пять человек — три члена экипажа и два техника.

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