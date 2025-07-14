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11:43, 14 июля 2025Россия

В России пропал вертолет Ми-8 с 10 людьми на борту

«112»: На Дальнем Востоке вертолет Ми-8 пропал по пути из Охотска в Магадан
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

На Дальнем Востоке вертолет Ми-8 пропал по пути из Охотска в Магадан. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям российского издания, на борту воздушного судна находились 10 человек — пять пассажиров, три члена экипажа и два техника.

Ми-8 должен был прибыть в пункт назначения в 7 вечера местного времени, однако вертолет на связь не вышел и в Магадан не прилетел. Были организованы поиски.

Как утверждает «112», пропавшим вертолетом владеет АПК «Взлет».

Ранее сообщалось о появлении видео с места обнаружения пропавшего в Якутии самолета Ан-2. Уточнялось, что связь с экипажем воздушного судна была потеряна в республике 10 июня.

До этого вертолет совершил жесткую посадку в Одинцовском округе Московской области. Им управлял 60-летний пилот.

ЖЗЛ
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