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12:37, 10 июня 2025Россия

Появилось видео с места обнаружения пропавшего в российском регионе Ан-2

«112»: Опубликовано видео с места обнаружения пропавшего в Якутии самолета Ан-2
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Опубликовано видео с места обнаружения самолета Ан-2, пропавшего в Якутии. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «112».

На представленном ролике видно, что воздушное судно находится в лесной местности, оно сильно повреждено.

По данным источника, пилоты сумели посадить Ан-2 так, что никто не пострадал. Следователи начали проводить проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что находившиеся на борту пропавшего в Якутии самолета Ан-2 живы.

О том, что с экипажем самолета была потеряна связь в Якутии, стало известно утром 10 июня.

На борту Ан-2 находились пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя. Воздушное судно проводило мониторинг лесопожарной обстановки.

Вот это да!
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