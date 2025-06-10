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11:19, 10 июня 2025Россия

Стала известна судьба находившихся на борту пропавшего Ан-2 в Якутии людей

RT: Находившиеся на борту пропавшего в Якутии самолета Ан-2 люди живы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Находившиеся на борту пропавшего в Якутии самолета Ан-2 живы. Об их судьбе стало известно из сообщения vинистерства экологии российского региона, пишет RT.

Первые сообщения о потере связи с бортом, совершавшим мониторинг лесопожарной обстановки в регионе, появились утром во вторник, 10 июня. Самолет отображался на радаре, но экипаж не выходил на связь — возможно, сломалась рация.

По данным издания, Ан-2 удалось найти, находившиеся на борту пять человек — два пилота и три специалиста-наблюдателя — живы.

Ранее сообщалось, что воздушное судно с регистрационным номером RA-81532 совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе, когда сработал аварийный радиомаяк.

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