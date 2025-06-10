Стала известна судьба находившихся на борту пропавшего Ан-2 в Якутии людей

Находившиеся на борту пропавшего в Якутии самолета Ан-2 живы. Об их судьбе стало известно из сообщения vинистерства экологии российского региона, пишет RT.
Первые сообщения о потере связи с бортом, совершавшим мониторинг лесопожарной обстановки в регионе, появились утром во вторник, 10 июня. Самолет отображался на радаре, но экипаж не выходил на связь — возможно, сломалась рация.
По данным издания, Ан-2 удалось найти, находившиеся на борту пять человек — два пилота и три специалиста-наблюдателя — живы.
Ранее сообщалось, что воздушное судно с регистрационным номером RA-81532 совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе, когда сработал аварийный радиомаяк.