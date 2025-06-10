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09:08, 10 июня 2025Россия

Раскрыты подробности о находящихся на борту пропавшего Ан-2 в Якутии людях

Росавиация: На борту пропавшего в Якутии самолета Ан-2 находятся пять человек
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На борту самолета Ан-2, пропавшего в Якутии, находятся пять человек. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Воздушное судно (ВС) с регистрационным номером RA-81532 совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе (районе) Якутии. Сработал аварийный радиомаяк», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что на борту воздушного судна находятся два пилота и три специалиста наблюдателя. На поиски Ан-2 вылетел вертолет Ми-8.

О потере связи с самолетом Ан-2 в Якутии стало известно утром во вторник, 10 июня. Самолет, как сообщалось, совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь. Известно, что самолет отображается на радаре — возможно, у борта сломалась рация.

ЖЗЛ
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