Раскрыты подробности о находящихся на борту пропавшего Ан-2 в Якутии людях

Росавиация: На борту пропавшего в Якутии самолета Ан-2 находятся пять человек

На борту самолета Ан-2, пропавшего в Якутии, находятся пять человек. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Воздушное судно (ВС) с регистрационным номером RA-81532 совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе (районе) Якутии. Сработал аварийный радиомаяк», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что на борту воздушного судна находятся два пилота и три специалиста наблюдателя. На поиски Ан-2 вылетел вертолет Ми-8.

О потере связи с самолетом Ан-2 в Якутии стало известно утром во вторник, 10 июня. Самолет, как сообщалось, совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь. Известно, что самолет отображается на радаре — возможно, у борта сломалась рация.