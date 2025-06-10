Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:54, 10 июня 2025Россия

Появились подробности о пропавшем в Якутии самолете Ан-2

Пропавший в Якутии самолет авиалесоохраны Ан-2 отображается на радаре
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Самолет Ан-2, который подал сигнал бедствия и пропал со связи в Якутии, отображается на радаре. Об этом сообщили в якутской службе спасения, передает РИА Новости.

Борт, как уточняется, пропал у якутского поселка Хандыга. Так как он отображается на радаре, то возможно, что у борта сломалась рация, добавили в службе спасения.

Как уточнила Росавиация, на борту пропавшего в Якутии самолета Ан-2 находятся пять человек. Двое из них — пилоты, еще трое — специалисты наблюдатели.

О потере связи с самолетом Ан-2 в Якутии стало известно утром во вторник, 10 июня. Самолет, как сообщалось, совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о пропавшем в Якутии самолете Ан-2

    Возлюбленная Павла Дурова показала откровенное фото

    Телеведущий показал сломанную руку

    Колумбийцы обратились в посольство России в поиске воевавших за ВСУ родственников

    В океане зафиксирована надвигающаяся глобальная катастрофа

    Российский тревел-блогер раскрыл стоимость продуктов в одной из самых бедных стран ЕС

    В квартиру российского политика пришли с обысками

    ВС России значительно ограничили логистику ВСУ в Красноармейске

    Из российских аптек пропал важный препарат для беременных

    Поставки бензина из России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости