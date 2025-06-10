В российском регионе потеряли связь с самолетом Авиалесоохраны

В Якутии потеряли связь с самолетом Ан-2 с работниками авиалесоохраны

В Якутии потеряли связь с самолетом Ан-2, который перевозит работников авиалесоохраны. Об этом сообщили в региональных оперативных службах, передает ТАСС.

На борту воздушного судна находятся три человека — два члена экипажа и наблюдатель авиалесоохраны, узнало агентство. Собеседник в оперативных службах отметил, что самолет совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь.

Другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Ранее стало известно, что у пролетавшего над Челябинском самолета открепился и упал на землю топливный бак.

Сведений о пострадавших тогда не поступало.

До этого вертолет совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Московской области. Им управлял 60-летний пилот.