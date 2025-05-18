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11:26, 18 мая 2025Россия

У пролетавшего над российским регионом самолета открепился и упал на землю топливный бак

У пролетавшего над Челябинском самолета открепился и упал на землю топливный бак
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

У пролетавшего над Челябинском самолета открепился и упал на землю запасной топливный бак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Согласно сообщению, бак был пуст. Он упал в лесу. К месту его падения направили силы и средства МЧС России. Уточняется, что самолет, с которым произошел инцидент, был учебным.

«Информации о пострадавших не поступало», — заверили спасатели.

Ранее вертолет совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Московской области. Им управлял 60-летний пилот. Он попытался посадить вертолет на поле, но тот завалился на бок. Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета R66 как аварию.

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