Стали известны подробности о жесткой посадке вертолета под Москвой

Пилот попытался посадить вертолет Robinson R66 на поле, но он завалился на бок

Вертолетом Robinson R66, совершившем жесткую посадку в Подмосковье, управлял 60-летний пилот. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, во время облета после вылета с вертодрома «Горка» районе села Иславское, у машины возникли технические проблемы. Пилот попытался посадить вертолет на поле, но он завалился на бок.

О том, что вертолет совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Московской области, стало известно 17 мая. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ указали, что пилот в аварии не пострадал.