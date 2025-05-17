Вертолет совершил жесткую посадку под Москвой

Вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку под Москвой

В Одинцовском районе Московской области вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Там же указали, что пилот в аварии не пострадал.

Вертолет же оказался незначительно поврежден. РИА Новости показало кадры с летательным аппаратом, где видны заломы на винтах и задней части борта.

В ведомстве добавили, что жесткая посадка была совершена в районе села Иславское. Начата доследственная проверка, ущерб сейчас устанавливается.

Ранее стало известно о падении вертолета в Волосовском районе Ленинградской области. Тогда же местные жители сообщили об огненной вспышке.

В феврале вертолет санитарной авиации совершил аварийную посадку в Ставрополе. Угол наклона винта, как оказалось, был неисправен, из-за чего пилот решил снижаться. Полет саму посадку запечатлели на видео.