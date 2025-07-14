Выявлен неожиданный эффект экстренной вакцинации

BMJ Glob Health: Вакцинация снизила смертность во время эпидемий на 60 процентов

Вакцинация во время эпидемий снизила смертность от таких заболеваний, как холера, Эбола и корь, почти на 60 процентов. К такому выводу пришли исследователи Burnet Institute, проанализировав 210 вспышек болезней в 49 странах с низким доходом с 2000 по 2023 год. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Global Health.

Эффект оказался особенно выражен при желтой лихорадке и Эболе: число смертей снизилось на 99 и 76 процентов соответственно. Введение экстренных вакцин также значительно сократило распространение эпидемий и миллионов инфекций.

По оценкам авторов, эти меры принесли почти 32 миллиарда долларов экономической выгоды — только за счет предотвращения смертей и инвалидизации. Реальная сумма может быть значительно выше, поскольку не учитывались затраты на борьбу с эпидемиями и последствия для экономики.

Авторы подчеркивают: на фоне роста числа вспышек предотвратимых болезней и сокращения международной помощи массовая вакцинация остается самым эффективным инструментом защиты глобального здравоохранения.

Ранее ученые выясняли, что вакцинация против гриппа и COVID-19 может влиять на длину менструального цикла. Изменения наблюдались только при введении вакцин в первую фазу цикла.