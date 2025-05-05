Вакцина от гриппа показала неожиданный эффект у женщин

JAMA Network Open: Прививка от гриппа увеличивает длину менструального цикла

Вакцинация против гриппа, как и одновременное введение вакцин от гриппа и COVID-19, может сопровождаться временным изменением длины менструального цикла у женщин. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные 1501 женщины в возрасте от 18 до 45 лет, не использовавших гормональную контрацепцию. Наблюдение велось через мобильное приложение, позволяющее отслеживать менструальный цикл. Основное внимание уделялось изменениям длины цикла до, во время и после вакцинации.

Участницы, получившие только прививку от гриппа, имели в среднем увеличение длины цикла на 0,4 дня. У тех, кто получил обе вакцины в один день, изменение составило 0,49 дня. У 5–6 процентов участниц наблюдалось изменение длины цикла на 8 дней и более, но в большинстве случаев показатели возвращались к исходным уже в следующем цикле.

Авторы подчеркивают, что эффект наблюдался только в тех случаях, когда вакцинация проходила в фолликулярной фазе цикла (первая половина цикла до овуляции). При введении вакцин во второй половине цикла статистически значимых изменений не зафиксировано.

Хотя колебания длины цикла не считаются клинически значимыми, исследователи отмечают, что даже небольшие и кратковременные изменения могут вызывать тревогу у пациенток. Они рекомендуют учитывать это при вакцинации, чтобы снизить уровень тревожности и недоверия к вакцинам, особенно в условиях распространения дезинформации.