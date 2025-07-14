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12:32, 14 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на сообщение о перекрытии мигрантами дороги военному транспорту

Колесник: Перекрытие мигрантами дороги военному авто — уголовное преступление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Возможное перекрытие мигрантами дороги военному транспорту с грузом для солдат в Московской области — это уголовное преступление, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так на сообщение о действиях иностранных граждан депутат отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

«Если эта информация подтвердится, будет уголовное дело. Это уголовное преступление. Это военная история. Поэтому этим должна заниматься военная прокуратура со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил Колесник.

По словам депутата, если сообщение подтвердится, то помешавшим военному транспорту мигрантам может грозить до 10 лет лишения свободы. Он также допустил, что мигранты могли действовать по наводке.

«Неизвестно, кто этих мигрантов направлял. Я думаю, что это могли сделать из страны, враждебной России», — заключил Колесник.

Ранее появилась информация о том, что в Московской области мигранты перекрыли дорогу военному транспорту. Согласно имеющимся данным, грузовой автомобиль перевозил оборудование для солдат. Управлявший им мужчина в сети возмутился «борзеющими» мигрантами.

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