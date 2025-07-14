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12:34, 14 июля 2025Культура

В Эстонии официально переименовали Русский театр

В Эстонии Русский театр официально переименовали в Театр Сюдалинна
Ольга Коровина

Фото: Diego Delso / Wikimedia

Русский театр в Таллине официально получил новое имя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

Известное учреждение культуры переименовали в Театр Сюдалинна (Südalinna Teater) указом министра культуры Эстонии Хейди Пурга. Сообщается, что название подчеркивает новый статус учреждения без национальной привязки. Также была утверждена новая редакция устава театра.

Известно, что бывший председатель совета театра Яак Аллик негативно отреагировал на новое название. Он заявил, что считает выбранный вариант крайне неудачным.

В июне сообщалось, что решение о смене названия является «стратегическим» и «продиктовано внешними обстоятельствами». Об этом рассказала директор театра Анне-Ли Пяйв.

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