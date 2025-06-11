В Эстонии переименовали Русский театр

В Таллине переименовали Русский театр в театр Сюдалинна

В Таллине Русский театр Эстонии (Vene Teater) переименовали в театр Сюдалинна (Südalinna Teater). Об этом заявила директор театра Анне-Ли Пяйв.

«Это решение внутреннее, оно стратегическое, и, безусловно, продиктовано внешними обстоятельствами. Сейчас, если для одной части общества неприемлемо переименование театра, то у других, наоборот, название "Русский театр" вызывает отторжение. И это факт», — сказала она.

Пяйв подчеркнула, что смена названия не относится к «отмене всего русского», поскольку в театре будут и дальше играть спектакли на русском языке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил страны Прибалтики с «хулиганчиками» из детства. «Ассоциация пришла в голову из детства: когда выходишь после школы погулять во двор, ну и такие вот три маленьких хулиганчика подбегают, там начинают 15 копеек просить, там чего-то отнимать», — сказал он.