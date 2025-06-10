Лавров сравнил страны Прибалтики с «хулиганчиками» из детства

Лавров сравнил Латвию, Литву и Эстонию с хулиганчиками из детства

Латвия, Литва и Эстония похожи на трех «маленьких хулиганчиков», к которым, если их поставить на место, на помощь приходит «старшая шпана». Такое сравнение сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, передает РБК.

«Что касается трех прибалтийских государств, то (...) знаете, мне просто сейчас ассоциация пришла в голову из детства: когда выходишь после школы погулять во двор, ну и такие вот три маленьких хулиганчика подбегают, там начинают 15 копеек просить, там чего-то отнимать, какой-то бутерброд», — сказал он.

При этом со «старшей шпаной» глава МИД сравнил «еврограндов», которые манипулируют прибалтийскими странами. По словам министра, Вильнюс, Рига и Таллин являются лишь марионетками в их руках.

Ранее стало известно, что с трибуны защищавший русский язык депутат Сейма Латвии Алексей Росликов лишился мандата. Причиной этого стало то, что политик победил на выборах в Рижскую городскую думу.