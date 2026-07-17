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11:51, 17 июля 2026Ценности

В сети восхитились фотосессией Ивлеевой в ультракоротких шортах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала фото в откровенном виде и восхитила фанатов. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруг инфлюэнсерши бизнесмен Филипп Бегак запечатлел ее лежащей на животе. Ивлеева позировала перед камерой в белом комплекте, состоящем из облегающего лонгслива и ультракоротких шорт. При этом на ее лице присутствовало минимальное количество макияжа, а волосы были распущенными. «Спасибо мужу за фотографии. Умеет же красавчик», — отметила знаменитость в публикации.

Поклонники также восхитились кадрами и принялись писать комплименты в адрес блогерши: «Какая красота!», «Только любя и восхищаясь женой, возможно запечатлеть ее истинную красоту», «Женщина огонь», «Просто богиня!», «Настя в своем прайме».

В апреле Ивлеева показала фото в блестящих трусах со словами «хочется пококетничать».

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