Стало известно о российской палубной авиации французских «Мистралей»

Болтенков: Вертолеты Ка-52 и Ка-29 от кораблей «Мистраль» возвращаются в боевой состав

Вертолеты Ка-52 и Ка-29, которые предполагалось размещать на десантных кораблях типа «Мистраль» французского производства, начали возвращаться в боевой состав морской авиации Военно-морского флота России. Об этом стало известно из колонки военного эксперта Дмитрий Болтенкова, опубликованной на страницах газеты «Известия».

«Часть вертолетов была размещена на Камчатке и Кольском полуострове для действий на просторах Северного морского пути. Часть же машин получил и 318-й смешанный авиаполк Черноморского флота», — рассказал аналитик.

По его словам, вертолеты используются против безэкипажных катеров (БЭК) противника.

Ранее газета со ссылкой на директора по стратегии Научно-производственного предприятия «ЭЛВО» Сергея Тараканова сообщила, что в России создали двухрежимный БЭК на подводных крыльях.

Также в июне издание TWZ заметило, что первое применение БЭКов против Ирана указывает на попытку США наверстать упущенный опыт современной войны.