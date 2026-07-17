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12:03, 17 июля 2026Наука и техника

Стало известно о российской палубной авиации французских «Мистралей»

Болтенков: Вертолеты Ка-52 и Ка-29 от кораблей «Мистраль» возвращаются в боевой состав
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Вертолеты Ка-52 и Ка-29, которые предполагалось размещать на десантных кораблях типа «Мистраль» французского производства, начали возвращаться в боевой состав морской авиации Военно-морского флота России. Об этом стало известно из колонки военного эксперта Дмитрий Болтенкова, опубликованной на страницах газеты «Известия».

«Часть вертолетов была размещена на Камчатке и Кольском полуострове для действий на просторах Северного морского пути. Часть же машин получил и 318-й смешанный авиаполк Черноморского флота», — рассказал аналитик.

По его словам, вертолеты используются против безэкипажных катеров (БЭК) противника.

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Также в июне издание TWZ заметило, что первое применение БЭКов против Ирана указывает на попытку США наверстать упущенный опыт современной войны.

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