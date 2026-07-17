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12:03, 17 июля 2026Силовые структуры

Колумбиец Цезарь заработал миллионы на войне с Россией

Объявленный Россией в розыск колумбийский наемник Цезарь получил срок в ДНР
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 13,5 года заочно гражданина Республики Колумбия Бурбано Арготии Хулио Цезаря по уголовному дел об участие наемника в вооруженном конфликте. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба суда.

Как установи суд, 40-летний осужденный воевал в составе Вооруженный сил Украины (ВСУ) против российских военнослужащих с 29 июля 2023 года по 26 января 2026 года. Он служил в составе 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. За этот период Цезарь получил гонорар в размере 2,674 миллиона рублей.

Рассмотрение уголовного дела проходило в отсутствие подсудимого, поскольку он находится в международном розыске.

Ранее стало известно, что на Украине пропали без вести 502 колумбийских наемника. Уточняется, что ВСУ официально объявили пропавшими без вести 446 из них. Еще о 56 случаях сообщили родственники колумбийцев, которые потеряли связь с родными.

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