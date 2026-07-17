Отец и сын попали в отбойное течение на пляже России и чудом выжили

Отбойное течение унесло двух россиян от пляжа на мысе Вятлина в Приморье

Отца и сына унесло отбойным течением от пляжа в России, они чудом выжили в открытом море. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, инцидент произошел на мысе Вятлина в Приморье. 20-летний россиянин попал в беду во время купания: волны тащили его дальше от берега. Отец молодого человека бросился ему на помощь, но вытащить сына не смог.

Однако отдыхающим повезло — рядом с ними оказался серфер, который помог обоим выбраться на сушу. Уточняется, что подобные случаи в Приморье приводят к летальным исходам. Летом 2024 года из-за отбойного течения несколько человек не выжили в Ливадии.

Ранее две девочки на сапбордах потерялись на водохранилище в России. Инцидент произошел в Красноярске.