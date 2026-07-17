Трасса в российском регионе провалилась под землю и попала на видео

В Татарстане участок трассы Челны — Сарманово ушел под землю

В Татарстане участок трассы Челны — Сарманово ушел под землю прямо на глазах у местных жителей. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

«Участок трассы Челны — Сарманово не выдержал течения и ушел под землю», — прокомментировали авторы публикации. Речь идет о дороге около Янурусово. Проехать по дороге больше нельзя, автовладельцам нужно объезжать через село рухнула прямо на глазах у очевидцев. Теперь объехать можно только через село Петровка.

На кадрах асфальт уходит под землю под удивленные возгласы людей, которые стоят рядом. Сначала проваливается участок на одной полосе, затем на другой, так что участки трассы оказываются полностью отрезанными друг от друга.

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