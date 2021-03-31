Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в России в программе «Вести» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация с COVID-19 в стране в последние недели улучшается, однако еще большое число пациентов находятся на лечении. «Профилактикой третьей волны является соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация населения», — добавил он.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако позже Мурашко назвал эти разговоры преждевременными. По его словам, каждый день темпы распространения коронавирусной инфекции снижаются.

За последние сутки в стране выявили 8275 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев — 1286 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (715 случаев) и Московская область (584 случая).