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Песков прокомментировал сообщения о третьей волне коронавируса в России

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса, сохраняется целый набор ограничений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о третьей волне пандемии в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Естественно, никто не говорит и не может говорить, что мы победили коронавирус, угроза сохраняется», — сказал он.

В то же время Песков заметил, что улучшение эпидемиологической обстановки является поводом для осторожного оптимизма.

Накануне заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако позже министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал преждевременными разговоры о третьей волне. По его словам, каждый день темпы распространения коронавирусной инфекции снижаются.

За последние сутки в стране выявили 8275 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев — 1286 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (715 случаев) и Московская область (584 случаев).

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