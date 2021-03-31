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В России выявили 8275 новых случаев коронавируса

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8275. Общее количество инфицированных достигло 4 545 095, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 31 марта.

8275
новых случаев коронавируса
выявлено в России за сутки по состоянию на 31 марта

Больше всего случаев — 1286 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (715 случаев) и Московская область (584 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки Республике Тыве и Ненецком автономном округе (по одному случаю).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 408 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 98 850 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 10 176. Всего выздоровели 4 166 172 пациентов.

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