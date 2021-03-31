Россия
 
Последние новости
Дипломат объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом в ООН
Мужчина пригрозил взорвать самолет в Шереметьево из-за просьбы надеть маску 
В России назвали заинтересованные в вакцине от коронавируса для животных страны
Употребление марихуаны разрешили в Нью-Йорке
Украинка из UFC снялась в желтом бикини
Похудевшая на 20 килограммов актриса снялась обнаженной на балконе
Определена стоимость самой дешевой комнаты в Санкт-Петербурге
YouTube захотел скрыть счетчик дизлайков
В запертом полвека назад сейфе нашли бесценные документы
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре оценили вероятность снижения заболеваемости COVID-19 до нуля

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

В Роспотребнадзоре оценили вероятность достижения нулевых значений по коронавирусу на территории России в текущем году. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «Интерфакс».

По его словам, дойти до нулевой заболеваемости вряд ли представляется возможным, так как в общей сумме заболевших за прошлый год дети составили 11 процентов, а их не вакцинируют. Специалист добавил, что еще есть беременные и кормящие грудью.

Горелов также отметил, что даже при защите на уровне 60-70 процентов населения вирус все равно не уйдет полностью, однако он станет сезонным. О нулевой заболеваемости пока рано мечтать, резюмировал эксперт.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья спрогнозировала ситуацию с COVID-19 в России этой весной. По ее мнению, суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России еще возможны, однако рост заболеваний вряд ли достигнет показателей осеннего пика.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 весной
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Вирусолог оценил вероятность третьей волны коронавируса в России