В Роспотребнадзоре оценили вероятность снижения заболеваемости COVID-19 до нуля

В Роспотребнадзоре оценили вероятность достижения нулевых значений по коронавирусу на территории России в текущем году. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «Интерфакс».

По его словам, дойти до нулевой заболеваемости вряд ли представляется возможным, так как в общей сумме заболевших за прошлый год дети составили 11 процентов, а их не вакцинируют. Специалист добавил, что еще есть беременные и кормящие грудью.

Горелов также отметил, что даже при защите на уровне 60-70 процентов населения вирус все равно не уйдет полностью, однако он станет сезонным. О нулевой заболеваемости пока рано мечтать, резюмировал эксперт.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья спрогнозировала ситуацию с COVID-19 в России этой весной. По ее мнению, суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России еще возможны, однако рост заболеваний вряд ли достигнет показателей осеннего пика.