В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 весной

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости спрогнозировала ситуацию с COVID-19 в России этой весной.

По ее словам, суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России еще возможны, но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика. «Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19», — сказала специалист.

Он отметила, что многие сезонные вирусы более активно размножаются при прохладной влажной погоде, которая обычно встречается осенью и весной и сопровождается резкими перепадами температуры.

При этом Пшеничная заверила, что в эпидемическом процессе наметился четкий тренд к снижению заболеваемости. На это повлияло как соблюдение профилактических мер, так и расширение вакцинации, благодаря которой уровень иммунной прослойки населения постепенно увеличивается.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что Россия проходит фазу стабилизации эпидемической ситуации с тенденцией к снижению. Однако, по его словам, все еще возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19 в начале весны, так как коронавирус приобретает черты сезонной инфекции. Минимизировать возможный подъем заболеваемости способны продолжение соблюдения мер предосторожности и вакцинации от коронавируса.