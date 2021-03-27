В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Россия проходит фазу стабилизации эпидемической ситуации с тенденцией к снижению. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает ТАСС.

Однако, по его словам, все еще возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19 в начале весны, так как коронавирус приобретает черты сезонной инфекции. Минимизировать возможный подъем заболеваемости способны продолжение соблюдения мер предосторожности и вакцинации от коронавируса.

Горелов добавил, что меры для приезжающих в страну из-за рубежа позволяют заметно снизить риски появления завозных случаев заражения коронавирусом в России. Специалист напомнил, что граждане после поездки из-за границы обязаны в течение трех дней сдать ПЦР-тест на SARS-CoV-2 и соблюдать карантин до получения отрицательного результата. Иностранцам разрешено прилетать в Россию с уже отрицательным тестом на инфекцию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что главный риск распространения коронавируса после отмены режима самоизоляции связан с пожилыми людьми. Граждане старше 60-65 лет целый год находились в режиме самоизоляции, поэтому доля людей с иммунитетом в этой категории наименьшая.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9167. Всего в стране скончались 97 017 человек с подтвержденным диагнозом, выздоровел 4 120 161 пациент.