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В России выявили 9167 новых случаев коронавируса

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Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9167, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 26 марта.

Больше всего случаев — 1813 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (782 случая) и Московская область (5559 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (один случай), а также в Еврейской автономной области и Республике Тыва (по два случая).

Также за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировали 405 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 97 017 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 10 880. Всего выздоровел 4 120 161 пациент.

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