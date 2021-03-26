Названа доля имеющих иммунитет к коронавирусу москвичей

Примерно 44 процента москвичей имеют иммунитет к коронавирусу, что является высоким показателем, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

«Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета — антитела G в среднем имеют 43-44 процента москвичей», — сказала она. По словам заместителя мэра, этот показатель довольно высок и может позволить москвичам вести нормальную жизнь с минимальными ограничениями.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились около миллиона жителей столицы, а 80 процентов из них уже получили второй компонент, заключила Ракова.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что ограничения по коронавирусу в Москве могут снять к середине лета, но только при стабильном снижении числа заболевших и активной вакцинации.