Инфекционист назвал примерные сроки снятия ограничений по коронавирусу в Москве

Ограничения по коронавирусу в Москве могут снять к середине лета, но только при стабильном снижении заболевших и активной вакцинации, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, передает РИА Новости.

По его словам, ситуация в Москве стабилизировалась, но необходимо, чтобы подобная тенденция стала стабильной. «При дальнейшем снижении постоянном — возможны некоторые колебания, но это не суть важно. Я, например, оптимистически настроен», — сказал специалист.

Он добавил, что к середине лета планируется привить от COVID-19 30 миллионов россиян.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что при проживании в одной квартире с зараженным коронавирусом его надо по возможности изолировать в комнате и дезинфицировать воздух с помощью лука. По его словам, лук может стать дешевой альтернативой бактерицидной лампе.